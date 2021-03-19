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Кризис позади: Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса застали за нежными поцелуями на отдыхе

Автор: Lite

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес не на шутку перепугали поклонников своим расставанием. Но теперь, кажется, кризис миновал.

Несколько часов назад папарацци застали возлюбленных за романтичными поцелуями во время уже совместного отдыха в Доминиканской Республике.

Так, ранее Дженнифер отправилась туда сама. Певица показала несколько кадров со своего номера, а ее жених в это время был в другой точке мира, готовясь к соревнованиям по бейсболу. Сейчас же пара, видимо, решила наконец воссоединиться. На снимках, которые сделали папарацци несколько часов назад, Дженнифер и Алекс нежно целуются. Что дало повод судить: у них вновь все прекрасно.

Дженнифер Лопес с Алексом Родригесом почти помирились (фото: instagram.com/jlo)

Впрочем, по слухам, Лопес не намерена быстро прощать своего пока что несостоявшегося мужа. В начале отношений друзья предупреждали Лопес, что Алекс известен своей любовью к многочисленным связям и скандальным выходкам. Однако она закрывала глаза на слухи. Теперь же она поняла, что они обоснованы, и намерена разобраться с личной жизнью после окончания съемок. А вот Алекс настроен решительно вернуть расположение Дженнифер, потому и отправился к ней в Доминиканскую Республику.

Ранее мы писали, что Алекс Родригес впервые прокомментировал их отношения.

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