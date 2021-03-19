Криза позаду: Дженніфер Лопес і Алекса Родрігеса застали за ніжними поцілунками на відпочинку

Так, раніше Дженніфер вирушила туди сама. Співачка показала декілька кадрів зі свого номера, а її наречений у цей час був в іншій точці світу, готуючись до змагань з бейсболу. Зараз же пара, мабуть, вирішила нарешті возз'єднатися. На знімках, які зробили папараці кілька годин тому, Дженніфер і Алекс ніжно цілуються. Що дало привід судити: у них знову все чудово.

Дженніфер Лопес з Алексом Родрігесом майже помирилися (фото: instagram.com/jlo)

Втім, за чутками, Лопес не має наміру швидко прощати свого коханого. На початку відносин друзі попереджали Лопес, що Алекс відомий своєю любов'ю до численних зв'язків і скандальних витівок. Однак вона закривала очі на чутки. Тепер вона зрозуміла, що вони обгрунтовані, і має намір розібратися з особистим життям після закінчення зйомок. А ось Алекс налаштований рішуче повернути розташування Дженніфер, тому і вирушив до неї в Домініканську Республіку.