Кроп-топ и мини-юбка: Барбара Палвин похвасталась спортивной фигурой в откровенном наряде

Барбара Палвин примерила трикотажный кроп-топ - мастхэв этого лета. Девушка выбрала модель на тонких бретельках молочного оттенка, и не прогадала. Вещь отлично оттенила шоколадный загар красавицы, а также подчеркнула ее железный пресс. В дополнение к луку Барбара подобрала красную мини-юбку, а также прихватила с собой рубашку, которую можно накинуть прохладным вечером.

Барбара Палвин в Тулуме (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Волосы Палвин заплела в две милые косички, что сделало образ 27-летней супермодели юным и трогательным. Этому же способствовал и макияж с нейтральными, но достаточно яркими красками.

В качестве подписи модель выбрала символ пальмы и солнца. Напомним, девушка вместе со своим бойфрендом отправилась в Тулум. "Солнечная девочка", "Восхитительная", "Прекрасная леди", "Ангел на этой земле", "Ох, Барбара, Барбара", "Просто принцесса", - получила она в ответ массу комплиментов от поклонников.