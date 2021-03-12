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В крошечном халатике: 51-летняя Дженнифер Лопес показала горячие фото с отдыха

Автор: Lite

Дженнифер Лопес показала фото с отдыха в Доминиканскую Республику, порадовав своих фанатов. Певица позирует в своем номере, примерив только крошечный халатик. Выглядит она счастливой и сияющей.

Новое фото появилось в блоге знаменитости на днях, собрав массу приятных слов и отметок "нравится".

Дженнифер Лопес удобно расположилась на диване с планшетом. Примечательно, что даже в номере она позирует с ярким макияжем, а волосы уложила в высокую укладку. По всей видимости, снимок далеко не спонтанный, а запланированный. И фолловеры оценили его по полной.

Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

"Самая красивая женщина на всем белом свете", "Ты удивительная", "Эй, королева", "О боже, почему ты такая идеальная?", "Ты такая красивая, это просто несправедливо", "Ну что за красотка", - обрушилась на жену Алекса Родригеса волна признаний в любви.

Ранее певица демонстрировала совершенную фигуру в облегающем наряде из латекса.

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Новости Украины Дженнифер Лопеспевецактриса
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