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В крошечных шортах и откровенном бра: Дженнифер Лопес покорила сеть идеальной фигурой

Автор: RBC.UA

51-летняя исполнительница выпустила новый видеоклип: песню она записала совместно с Рау Алехандро - пуэрториканским рэпером.

Несколько фрагментов ролика уже появились в Instagram-блоге знаменитости. И нужно отметить, вызвали невероятный восторг публики.

Дженнифер Лопес примерила в клипе соблазнительный наряд: крошечные джинсовые шорты, а также бра с блестящими камнями. Певица танцует на берегу океана, демонстрируя свою знаменитую пластику и гибкость. А еще - стройное подтянутое тело. Поклонники остались в восторге от увиденного, засыпав любимую артистку комплиментами и восхитившись ее вечно молодым внешним видом.

Дженнифер Лопес в новом клипе (видео: instagram.com/jlo)

К слову, на днях стало известно, что 51-летняя Лопес и ее "новый старый" бойфренд, 48-летний Аффлек перестали скрывать чувства от публики. Так, сначала пару засняли папарацци на свидании с детьми в развлекательном парке, позже - за поцелуями. А затем сладкая парочка подобрала себе наряды в одном стиле и отправилась на прогулку в Хэмптоне.

Алекс Родригес, который, по слухам, был неприятно шокирован примирением пары, не афиширует, что происходит в его личной жизни. Бейсболист, которого уличали в неверности, сейчас публикует только рабочие снимки и порой - фото с детьми.

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