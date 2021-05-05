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В крошечных шортах и топе: Тина Кунаки покорила сеть соблазнительной фигурой

Автор: Lite

Тина Кунаки показала новую съемку, участницей которой стала. Девушка позирует в соблазнительном образе, который подчеркнул ее точеную фигуру.

Новый пост Тина подписала коротко и загадочно: "Смешанные чувства".

Тина Кунаки позирует на фото в крошечных кожаных шортах, а также черном топе с глубоким декольте. Дополняют образ туфли на высоком каблуке, украшенные белыми бантами, а также крупные сережки-хулахупы. Волосы модели собрали в мелкие косички. А макияж сделали ярким и выразительным.

Тина Кунаки покорила фанатов (фото: instagram.com/tinakunakey)

В таком наряде Тина выглядит соблазнительно и стильно: роскошная грудь, тонкая талия, длинные стройные ноги. Поклонники просто не могли промолчать: "Вау", "Один из моих любимых луков на тебе!", "Горячо", "Красотка", "Лучшая", "Бомба", "Выглядишь восхитительно", "Определенно одна из самых потрясающих красивых женщин, которых я когда-либо видел", - засыпали они девушку комментариями.

Венсан Кассель также оставил свой комментарий. Любящий муж написал своей юной супруге: "Как смешались?", дополнив слова красноречивым сердечком.

Ранее мы писали, что Венсан Кассель с Тиной провели прекрасный отдых на райском пляже.

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