Ксения Мишина рассказала, как они с Эллертом распределяют домашние обязанности

Ксения Мишина призналась, что она не только сохранила отношения с Александром Эллертом после шоу "Холостячка", но и живет вместе с ним. При этом Ксения воспитывает 9-летнего сына Платона, а у Александра есть 13-летняя дочь.

Влюбленные рассказали в интервью "Фактам ICTV" о гармоничных отношениях, детях, и о том, сколько им понадобилось времени, чтобы жить вместе.

Ксения Мишина заявила, что по поводу совместного проживания не колебалась ни дня, а вот ее возлюбленному понадобилось трое суток.

"По быту - в целом все хорошо, но однажды, помню, я попросила его помыть пол, а он сказал, мол, помоешь сама, а я пропылесошу. Вот и все трудности", - отметила актриса театра и кино.

Ксения Мишина и Александр Эллерт (фото: instagram.com/misha.k.ua)

При этом, по ее словам, залог гармоничных отношения состоит из трех вещей - это взаимное уважение, любовь и поддержка. Также между людьми должен быть покой и тепло.

Мишина рассказала, что у нее замечательные отношения с дочерью своего нового парня. Они встречаются, когда у Эли есть свободное время.

"Они подружились с Платоном, недавно вместе посещали аквапарк, где прекрасно провели время. Надеюсь, вскоре мы сблизимся еще больше: я хочу быть для нее подругой", - заявила Мишина.

Напомним, победитель "Холостячки" Александр Эллерт отреагировал на "беременное" фото Мишиной.

Ранее Оля Полякова раскритиковала выбор "Холостячки" Мишиной.