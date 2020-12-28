Ксенія Мішина розповіла, як вони з Эллертом розподіляють обов'язки

Ксенія Мішина зізналася, що вона не тільки зберегла стосунки з Олександром Эллертом після шоу "Холостячка", але і живе разом з ним. При цьому Ксенія виховує 9-річного сина Платона, а в Олександра є 13-річна дочка.

Закохані розповіли в інтерв'ю "Фактам ICTV" про гармонійні відносини, дітей, і про те, скільки їм знадобилося часу, щоб жити разом.

Ксенія Мішина заявила, що з приводу спільного проживання не вагалася ні дня, а ось її коханому знадобилося три доби.

"Щодо побуту - в цілому все добре, але одного разу, пам'ятаю, я попросила його помити підлогу, а він сказав, мовляв, помиєш сама, а я пропилосошу. Ось і всі труднощі", - зазначила актриса театру і кіно.

Ксенія Мішина та Олександр Эллерт (фото: instagram.com/misha.k.ua)

При цьому, за її словами, запорука гармонійних відносин складається з трьох речей - це взаємна повага, любов і підтримка. Також між людьми має бути спокій і тепло.

Мішина розповіла, що у неї чудові стосунки з дочкою свого нового хлопця. Вони зустрічаються, коли в Елі є вільний час.

"Вони подружилися з Платоном, нещодавно разом відвідували аквапарк, де чудово провели час. Сподіваюся, незабаром ми зблизимося ще більше: я хочу бути для неї подругою", - заявила Мішина.

Нагадаємо, переможець "Холостячки" Олександр Эллерт відреагував на "вагітне" фото Мішиної.

Раніше Оля Полякова розкритикувала вибір "Холостячки" Мішиної.