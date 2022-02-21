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Кучерявый брюнет с усами: фанаты не узнали Дэниэла Рэдклиффа в его новом стиле

Автор: Татьяна Турчаникова

Голливудский актер Дэниэл Рэдклифф кардинально изменил стиль: теперь даже фанаты Гарри Поттера вряд ли смогут узнать своего кумира.

Новый образ Дэниэл примерял для роли, в проекте о Странном Эле Янковиче актер стал кучерявым брюнетом с усами.

На снимкам, которые появились в сети, Рэдклифф в роли самого музыканта идет в милитари-рубашке, черных брюках и слипонах.

О том, что актер сыграет главную роль в фильме, стало известно в январе этого года. Сам Янкович в восторге от выбора актера на эту роль.

"Я не сомневаюсь в том, что именно этой ролью он запомнится будущим поколениям", – сказал музыкант.

Актера просто не узнать (фото: instagram.com/ebetbiseyler)

Раньше мы писали, что Дэниел Крейг впервые рассказал о приватной встрече с Елизаветой II.

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