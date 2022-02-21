Кучерявый брюнет с усами: фанаты не узнали Дэниэла Рэдклиффа в его новом стиле

На снимкам, которые появились в сети, Рэдклифф в роли самого музыканта идет в милитари-рубашке, черных брюках и слипонах.

О том, что актер сыграет главную роль в фильме, стало известно в январе этого года. Сам Янкович в восторге от выбора актера на эту роль.

"Я не сомневаюсь в том, что именно этой ролью он запомнится будущим поколениям", – сказал музыкант.

Актера просто не узнать (фото: instagram.com/ebetbiseyler)