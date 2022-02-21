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Кучерявий брюнет з вусами: фанати не впізнали Деніела Редкліффа в його новому стилі

Автор: Тетяна Турчанікова

Голлівудський актор Деніел Редкліфф кардинально змінив стиль: тепер навіть фанати Гаррі Поттера навряд чи зможуть впізнати свого кумира.

Новий образ Деніел приміряв для ролі, в проекті про Дивного Еля Янковича актор став кучерявим брюнетом з вусами.

На знімках, які з'явилися в мережі, Редкліфф в ролі самого музиканта йде в мілітарі-сорочці, чорних брюках і сліпонах.

Про те, що актор зіграє головну роль у фільмі, стало відомо в січні цього року. Сам Янкович в захваті від вибору актора на цю роль.

"Я не сумніваюся в тому, що саме цією роллю він запам'ятається майбутнім поколінням", – сказав музикант.

Актора просто не впізнати (фото: instagram.com/ebetbiseyler)

Раніше ми писали, що Деніел Крейг вперше розповів про приватну зустріч з Єлизаветою II.

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