Кучерявий брюнет з вусами: фанати не впізнали Деніела Редкліффа в його новому стилі

На знімках, які з'явилися в мережі, Редкліфф в ролі самого музиканта йде в мілітарі-сорочці, чорних брюках і сліпонах.

Про те, що актор зіграє головну роль у фільмі, стало відомо в січні цього року. Сам Янкович в захваті від вибору актора на цю роль.

"Я не сумніваюся в тому, що саме цією роллю він запам'ятається майбутнім поколінням", – сказав музикант.

Актора просто не впізнати (фото: instagram.com/ebetbiseyler)