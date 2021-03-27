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Куда смотрит мама? Дочь Поляковой раскритиковали в сети за "взрослые" фото

Автор: Lite

Оля Полякова вместе со старшей дочкой отдыхают в жарком Египте. Мама и дочь устраивают "битвы бикини" и радуют поклонников яркими пляжными фотосетами. 16-летняя Маша старается во всем подражать маме, однако порой это смотрится несколько вызывающе.

Так, девушка устроила мини-фотосессию за столиком кафе и поделилась результатом в Instagram.

На снимках Маша расстегнула свою белую рубашку и спустила ее с одного плеча, засветив кружевное черное белье. На шее у нее массивное ожерелье, а на лице - яркий макияж с персиковыми тенями и крупными стрелками, которые также любит ее звездная мама.

Школьница повернула голову и будто бы смотрит в сторону, приоткрыв губы.

Маша Полякова удивила вызывающими фото на отдыхе в Египте (фото: instagram.com/mashapolyakova)

"Мелочи очень важны, но только большие поступки решают судьбу. какая фотка нравится больше?" - подписала кадры Маша.

Однако большинство подписчиков посчитали такие фото слишком "взрослыми" и вызывающими и раскритиковали девушку в комментариях.

  • Зачем? Маша, ты здесь выглядишь старше, чем твоя мама!
  • Маш, ну... Ну никакая
  • Куда смотрит Мама?
  • Неудачный ракурс
  • Второе фото ужасное, стрелки непонятные и нос
  • Зачем на каждых фото рот открывать?
  • Не Машуня, много макияжа, не нужен он тебе ты красотулька
  • 16 лет ни стыда ни совести! Куда смотрят родители!!!
  • Маша здесь похожа на Жанну Агузарову
  • Красивая же девочка! Но образы выбирает... Женщины с низкой социальной ответственностью
  • Задуже дорослий образ!!! Ви красуня Маша без тих штучок

Напомним, Оля Полякова в золотом бикини показала роскошную фигуру со всех ракурсов на отдыхе в Египте

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Новости Украины Оля ПоляковаМаша Полякова
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