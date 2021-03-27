Куди дивиться мама? Дочку Полякової розкритикували в мережі за "дорослі" фото

На знімках Маша розстебнула свою білу сорочку і спустила її з одного плеча, засвітивши мереживну чорну білизну. На шиї у неї масивне намисто, а на обличчі - яскравий макіяж з персиковими тінями та великими стрілками, які також любить її зіркова мама.

Школярка повернула голову і ніби дивиться вбік, відкривши губи.

Маша Полякова здивувала зухвалими фото на відпочинку в Єгипті (фото: instagram.com/mashapolyakova)

"Дрібниці дуже важливі, але лише великі вчинки вирішують долю. яка фотка подобається більше?" - підписала кадри Маша.

Проте більшість підписників порахували такі фото занадто "дорослими" і зухвалими і розкритикували дівчину в коментарях.