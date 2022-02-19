Кудри без горячих щипцов: модели показали в ТikТоk, как сделать трендовую укладку

Как известно, нагревательные приборы повреждают волосы, пересушивают их, кончики секутся. Как же получить гламурные кудри без грамма тепла? Хэштеги #curlinghack и #heatlesscurls изобилуют этим очень эффективным трюком, позволяющим создать такие локоны.

Как добиться этих естественных локонов?

Нет ничего проще! Чтобы сделать кудри, просто оберните волосы, желательно – влажными, для более четких локонов, вокруг жгута, как это делают модели на видео ниже. Он адаптируется ко всем формам головы.

Утром после сна этот аксессуар нужно аккуратно снять, и вы получите четко очерченные локоны, которые можно модулировать уже по своему желанию.

Эта техника уже была опробована и одобрена топовыми знаменистями Девон Виндзор и Эмили ДиДонато.