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Кудри без горячих щипцов: модели показали в ТikТоk, как сделать трендовую укладку

Автор: Татьяна Турчаникова

Завить волосы, не повредив их? В это трудно поверить, но сделать идеальные локоны можно и без гарячих щипцов!

Знаменитости раскрыли одну из самых популярных бьюти-техник ТikТоk.

Новый инструмент для создания объема мечты – вовсе не новый. Эту технику для завивки применяли еще в 1950-х! Что же это за чудо-приспособление? Цилиндрическая повязка на голову для ухода за волосами.

Как известно, нагревательные приборы повреждают волосы, пересушивают их, кончики секутся. Как же получить гламурные кудри без грамма тепла? Хэштеги #curlinghack и #heatlesscurls изобилуют этим очень эффективным трюком, позволяющим создать такие локоны.

Как добиться этих естественных локонов?

Нет ничего проще! Чтобы сделать кудри, просто оберните волосы, желательно – влажными, для более четких локонов, вокруг жгута, как это делают модели на видео ниже. Он адаптируется ко всем формам головы.

Утром после сна этот аксессуар нужно аккуратно снять, и вы получите четко очерченные локоны, которые можно модулировать уже по своему желанию.

Эта техника уже была опробована и одобрена топовыми знаменистями Девон Виндзор и Эмили ДиДонато.

@didonatoemily

Heatless waves for days

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