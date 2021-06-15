Кухар в ярком этническом наряде рассказала о важной миссии: очень трудно и боязно

В зале был аншлаг, а посмотреть отчетное выступление подопечных Екатерины приехали руководители из разных театров Украины и послы из многих стран мира.

Сама Екатерина вышла на сцену в колете цвета фуксии с этническим черным орнатментом от известного украинского дизайнера Юлии Магдич. Екатерина облачилась в маленькое черное платье по фигуре и выбрала элегантные нюдовые лодочки с лаковым черным мысом.

Она призналась, что впервые на сцене Национальной оперы была в качестве руководителя колледжа, сменив пуанты на туфли на шпильке, а концертный костюм, на элегантный наряд.

Катерина Кухар организовала выпускной концерт своих подопечных (фото: пресс-служба)

"Очень трудно и боязно, беспокоилась за каждого из детей, помню, какое говорила каждому из них замечание, смотрела, поняли его он или она. Волновалась за их технику, чтобы у них все получилось. Кажется, что мне гораздо легче выйти на сцену и станцевать самой, потому что я за них очень переживала", - призналась Кухар.

Перед концертом она сутки провела в колледже, а затем встала в 6 утра, чтобы решить организационные вопросы.

Впереди у Екатерины – благоустройство и ремонт в кампусах, где проживают учащиеся. В следующем году колледж планирует сотрудничество с Национальной французской академией: обмен студентами, педагогами и совместные гала-концерты.