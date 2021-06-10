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Нежная Кухар трепетно поздравила мужа с днем рождения и преподнесла особый подарок

Новина українською →
Четверг 10 июня 2021 14:38
Нежная Кухар трепетно поздравила мужа с днем рождения и преподнесла особый подарок Екатерина Кухар и Александр Стоянов (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Автор: Lite

Екатерина Кухар и Александр Стоянов – одна из самых крепких и романтиных пар украинского шоу-бизнеса. Ради примы-балерины ее тогда еще будущий супруг даже сломал себе руку, так хотел остаться рядом с любимой, а не отправяться на гастроли. Пара часто демонстирует трепетные жесты, адресованные друг другу, но в этот раз повод был особый. Так, 10 июня Александр отмечает день рождения, а его жена просто не могла пройти мимо такой знаменательной даты.

На личной странице в Instagram Екатерина опубликовала полное любви и нежности фото с именинником.

Прима-балерина в кружевном корсете обняла мужа за руку и спряталась за его надежное плечо. При этом Александр стоит спиной к фотографу и с любовью смотрит на жену.

Нежная Кухар трепетно поздравила мужа с днем рождения и преподнесла особый подарок

Екатерина Кухар нежно поздравила мужа-именинника (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

В качестве подписи Екатерина предпочла трогательные строчки из песни Лолиты – Ты мое море.

"Там, за горами хандры и горя — ты мое море!
Если рассудок с душою в ссоре — ты мое море!
Если нет соли в моём миноре — ты мое море!
Если вокруг меня вор на воре — ты мое море!
Когда весь мир дышит перегаром, со злобой во взоре.....
Ты напоишь меня чистым нектаром — ты мое море!
И когда тело объято пожаром, и разум зашторен......
Я упаду в тебя огненным шаром — ты мое море!" - написала она.

Также любимого судья "Танцев со звездами" поздравила в эфире программы "Ранок з Україною" на канале "Україна". В качестве подарка она преподнесла имениннику собственноручно испеченный торт.

Нежная Кухар трепетно поздравила мужа с днем рождения и преподнесла особый подарок

Екатерина испекла для любимого торт в его день рождения (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Александр задул свечи прямо в студии и загадал заветное желание. В честь дня рождения он разместил атмосферное фото в своем фотобоге оставил лаконичную и жизнеутверждающую подписть: " Happy Birthday to me! Жизнь, спасибо, что ты у меня есть!"

Нежная Кухар трепетно поздравила мужа с днем рождения и преподнесла особый подарок

Александр показал зрелищный кадр, снятый на крыше (фото: instagram.com/stoianov_aleksandr)

Напомним, что ранее Екатерина Кухар пожаловалась на экстремальный отдых в экзотической стране.

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