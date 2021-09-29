Кукла Барби: Полякову в ярком новом образе спутали с Дорофеевой

Так, Оля предстала в парике насыщенного желтого цвета и с ярко-голубыми глазами - видимо, певица использовала контактные линзы.

Наряд Поляковой также весьма оригинален - мини-платье металлик цвета фуксии с откровенным декольте, с украшениями в виде сердец в тон аутфита. Также она сделала яркий макияж с розовой помадой.

"Брюнетка или блондинка?" - поинтересовалась у подписчиков знаменитость.

Оля Полякова ошеломила сменой имиджа (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Многие фолловеры неожиданно признались, что в этом образе Оля напомнила им другую певицу - Надю Дорофееву. Также ее сравнили с куклой Барби и Милой Йовович в фильме "5 элемент". В целом такой лук восприняли положительно и отметили, что Поляковой очень к лицу ярко-голубые глаза.