Куколка: Леся Никитюк в экстрамини сразила "бесконечными" ногами

Украинская телеведущая Леся Никитюк показала свой "образ дня" и устроила соблазнительную фотосессию в несколько неожиданном месте.
Снимками в пикантном наряде звезда поделилась на своей странице в Instagram.
Перед камерой Леди Ле предстала в кружевном белом мини-платье, под которое не стала надевать бюстгальтер, и болотно-зеленом корсете. Эффектный лук ведущая дополнила босоножками на каблуках, красивой укладкой и макияжем.
Фоном для фото она выбрала кофейный ларек, разрисованный графити. В кадр также попали холодильник с газированными напитками и зонтик с летней площадки
Никитюк позировала в игривых позах, подчеркнувших ее длинные стройные ноги и модельную фигуру.
Леся Никитюк покорила бесконечными ногами (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"Доброе утро! Заказала себе "профессионального фотографа девушек возле ларьков". Как вам?", - написала юморная артистка.
Фолловеры оценили эффектные снимки Леси и не оставили ее без комплиментов.
Напомним, ранее Леся Никитюк в ярком образе Мальвины поделилась секретом счастья.