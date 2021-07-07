Лялечка: Леся Нікітюк в екстраміні вразила "нескінченними" ногами

Перед камерою Леді Ле постала в мереживній білій міні-сукні, під яку не стала надягати бюстгальтер, і болотно-зеленому корсеті. Ефектний лук ведуча доповнила босоніжками на підборах, красивим укладанням і макіяжем.

Фоном для фото вона вибрала кавовий ларьок, розмальований графіті. У кадр також потрапили холодильник з газованими напоями і парасолька з літнього майданчика

Нікітюк позувала в грайливих позах, що підкреслили її довгі стрункі ноги і модельну фігуру.

Леся Нікітюк підкорила нескінченними ногами (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Доброго ранку! Замовила собі "професійного фотографа дівчат біля кіосків". Як вам?", - написала гуморна артистка.

Фоловери оцінили ефектні знімки Лесі і не залишили її без компліментів.