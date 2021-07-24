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"Кукольная" Дорофеева в корсете и прозрачном мини засветила белье: Дантес отреагировал

Автор: RBC.UA

Надя Дорофеева стала для поклонников иконой стиля уже давно. Она одинаково хороша в трендовых объемных аутфитах и соблазнительных сценических нарядах, а ее фигура – предмет зависти и восхищения многих девушек. Певица часто мастерски подогревает интерес к себе не только новыми музыкальными работами, но и горячими фото и видео, которые тут же берутся обсуждать ее фаны.

Так, новые фото, появившиеся в Instagram Нади, буквально взорвали сеть.

Певица показала, в чем выступила на масштабном концерте под открытым небом "Вечер премьер. Летняя серия". Образ звезды был по-настоящему жарким: прозрачное белое платье-рубашка с объемными рукавами, под которым угадывались очертания белья, черный корсет, декорированный атласными бантиками.

Внушительное декольте, копна роскошных локонов, макияж с акцентом на глаза, подведенные аккуратными широкими стрелками сделали кукольный образ Нади особенно притягательным.

"Какая ж ты красиииваяяя", - не устоял перед соблазнительным видом жены Владимир Дантес. С ним были солидарны Леся Никитюк, Ирина Горовая, Тимур Родригез и другие звездные коллеги Нади. Поклонники звезды также не смогли пройти мимо сексапильного образа своей любимицы и с трудом подбирали эпитеты.

  • Этот наряд нереально красивый
  • Слишком красивая
  • Обалдеть
  • Надежда Владимировна, вы прекрасны
  • Сладкая вата
  • Ягодка сладкая
  • Наряды очень необычные
  • Надя, ты просто секс
  • Конфетка
  • Ты шикарно выглядишь

Напомним, что ранее Надя Дорофеева в нежном и романтичном комплекте засветила плоский животик и стройные ножки.

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Надя ДорофееваВладимир Дантес