"Кукольная" Дорофеева в корсете и прозрачном мини засветила белье: Дантес отреагировал

Певица показала, в чем выступила на масштабном концерте под открытым небом "Вечер премьер. Летняя серия". Образ звезды был по-настоящему жарким: прозрачное белое платье-рубашка с объемными рукавами, под которым угадывались очертания белья, черный корсет, декорированный атласными бантиками.

Внушительное декольте, копна роскошных локонов, макияж с акцентом на глаза, подведенные аккуратными широкими стрелками сделали кукольный образ Нади особенно притягательным.

"Какая ж ты красиииваяяя", - не устоял перед соблазнительным видом жены Владимир Дантес. С ним были солидарны Леся Никитюк, Ирина Горовая, Тимур Родригез и другие звездные коллеги Нади. Поклонники звезды также не смогли пройти мимо сексапильного образа своей любимицы и с трудом подбирали эпитеты.