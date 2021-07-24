RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"Лялькова" Дорофєєва в корсеті і прозорому міні засвітила білизну: Дантес відреагував

Автор: RBC.UA

Надя Дорофєєва стала для шануальників іконою стилю вже давно. Вона однаково гарна в трендових об'ємних аутфітах і спокусливих сценічних вбраннях, а її фігура – предмет заздрості і захоплення багатьох дівчат. Співачка часто майстерно підігріває інтерес до себе не тільки новими музичними роботами, а й гарячими фото і відео, які тут же беруться обговорювати її фани.

Так, нові фото, що опубліковані в Instagram Наді, буквально підірвали мережу.

Співачка показала, в чому виступила на масштабному концерті під відкритим небом "Вечір прем'єр. Літня серія". Образ зірки був по-справжньому спекотним: прозоре біле плаття-сорочка з об'ємними рукавами, під яким вгадувалися обриси білизни, чорний корсет, декорований атласними бантиками.

Значне декольте, копиця розкішних локонів, макіяж з акцентом на очі, підведені акуратними широкими стрілками зробили ляльковий образ Наді особливо привабливим.

"Яка ж ти красива", - не встояв перед спокусливим виглядом дружини Володимир Дантес. З ним були солідарні Леся Нікітюк, Ірина Горова, Тимур Родрігез та інші зіркові колеги Наді. Шанувальники зірки також не змогли пройти повз сексапільного образу своєї улюблениці і насилу підбирали епітети.

  • Це вбрання нереально красиве
  • Занадто красива
  • Отетеріти
  • Надіє Володимирівно, ви прекрасні
  • Солодка вата
  • Ягідка солодка
  • Вбрання дуже незвичайні
  • Надя, ти просто секс
  • Цукерочка
  • Ти шикарно виглядаєш

Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва в ніжному і романтичному комплекті засвітила плоский животик і стрункі ніжки.

Читайте LITE в Google News
Надя ДорофеєваВладимир Дантес