Культовая украинская группа записала новогоднюю песню. Это шансон с французским шармом

Культовый украинский музыкант Фома и его группа Мандри записали новую, легкую и мелодичную песню "Годинник". Это новогодняя премьера в формате музыкальной открытки.
По словам артиста, его новое творение - это "классический, в хорошем смысле - олдскульный, европейский шансон, с ощутимым французским шармом".
"Лирический текст и настроение песни будто объединяет друзей и родных во всех уголках Украины и мира, и может быть прекрасным музыкальным подарком, с наилучшими пожеланиями для друзей и любимых в новогодние и рождественские праздники", - говорят музыканты.
Текст песни "Годинник":
З Новим роком Пані та Панове!
З святом Миколая і Різдвом!
Відкоркуєм пляшку шампаньйоли,
І зберемось разом за столом!
Хай луна від Києва до Львова,
До Одеси, Харкова і Сум,
Радісна мелодія святкова,
Банджо, барабан й акордеон!
Хай ніхто сьогодні не сумує!
Жебраки, солдати й королі..
Тістечка, цукерки й марципани
В кожного хай будуть на столі!
Приспів:
Чуєш, годинник б’є?
Рік новий настає!
Вже за мить
Світом він полетить!
Швидко минає час!
Робить мудріше нас..
Але все ж це ще ми!
Я і ти!
В Лондоні, Валенсії й Нью-Йорку!
УВідні, Лісабоні і в Paris!
Дітям і дорослим подарунки
Принесуть вночі три королі!
В Кракові, Чікаго і Торонто!
В Монтреалі і по всій Землі!
Хай усі закохані почують:
I love you! J’aime! Mon cher ami!
Мерехтять у небі перші зорі!
За вікном кружляє білий сніг!
І жаринки від вогнів бенгальських!
Змішуються з морем конфеті!
Приспів.
Й безумовно варто і важливо!
Пам’ятай! Подякувати всім!
Вірним друзям, рідним і коханим!
За усе що разом прожили!
Хай летить мелодія по світу!
Хай лунають тости і пісні!
На гілках різдв’яної ялинки
Мерехтять ліхтарики й вогні!
Приспів.
Добавим, что эта песня является частью нового музыкального арт-проекта Фомы и Мандрів, который имеет рабочее название "Батярський Chanson", пилотным релизом которого в 2020 году стала веселая, романтическая и приключенческая песня "Белла".
Ранее мы писали, что украинцам готовят звездную новогоднюю ночь с ярким концертом.