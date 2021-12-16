Культовая украинская группа записала новогоднюю песню. Это шансон с французским шармом

"Лирический текст и настроение песни будто объединяет друзей и родных во всех уголках Украины и мира, и может быть прекрасным музыкальным подарком, с наилучшими пожеланиями для друзей и любимых в новогодние и рождественские праздники", - говорят музыканты.

Текст песни "Годинник":

З Новим роком Пані та Панове!

З святом Миколая і Різдвом!

Відкоркуєм пляшку шампаньйоли,

І зберемось разом за столом!

Хай луна від Києва до Львова,

До Одеси, Харкова і Сум,

Радісна мелодія святкова,

Банджо, барабан й акордеон!

Хай ніхто сьогодні не сумує!

Жебраки, солдати й королі..

Тістечка, цукерки й марципани

В кожного хай будуть на столі!

Приспів:

Чуєш, годинник б’є?

Рік новий настає!

Вже за мить

Світом він полетить!

Швидко минає час!

Робить мудріше нас..

Але все ж це ще ми!

Я і ти!

В Лондоні, Валенсії й Нью-Йорку!

УВідні, Лісабоні і в Paris!

Дітям і дорослим подарунки

Принесуть вночі три королі!

В Кракові, Чікаго і Торонто!

В Монтреалі і по всій Землі!

Хай усі закохані почують:

I love you! J’aime! Mon cher ami!

Мерехтять у небі перші зорі!

За вікном кружляє білий сніг!

І жаринки від вогнів бенгальських!

Змішуються з морем конфеті!

Приспів.

Й безумовно варто і важливо!

Пам’ятай! Подякувати всім!

Вірним друзям, рідним і коханим!

За усе що разом прожили!

Хай летить мелодія по світу!

Хай лунають тости і пісні!

На гілках різдв’яної ялинки

Мерехтять ліхтарики й вогні!

Приспів.

Добавим, что эта песня является частью нового музыкального арт-проекта Фомы и Мандрів, который имеет рабочее название "Батярський Chanson", пилотным релизом которого в 2020 году стала веселая, романтическая и приключенческая песня "Белла".