Культовая украинская певица заворожила новым видео: это действительно круто!

"Unreal" - стильный микс диско, поп-музыки и синтвейва. И новая работа Оли уже собрала массу восторженных отзывов далеко за пределами Украины. Билл Брюстер, Storken, Horse Meat Disco и многие другие разобрали треки Ready in LED для своих радиошоу и диджей-сетов, а заодно сравнили украинку и ее песни с иконой диско-музыки Кайли Миноуг.

Видео "Unreal" - это не просто клип. Это фантастическая новелла с единым цельным сюжетом. Нечто похожее в последние годы выпускали французская певица и танцовщица Элоиза Летисье (Christine and the Queens) и американский соул-музыкант Sunni Colon.

Смотрите видео Ready in LED "Unreal"

Добавим, что режиссером видео стал климпейкер Mitti Misura, который известен, в частности, по работе с группой The Hardkiss над их хитовыми клипами "Жива" и "Гора".

Кто такая Оля Диброва?

Широкая аудитория впервые узнала об этой девушке как о новой вокалистке культовой украинской группы Gorchitza в 2012 году. Тогда 20-летняя певица из Херсонской области, выпускница Киевского института музыки им. Глиэра заменила в группе опытную Аллу Московку, которая запустила сольный проект Alloise.

Оля Диброва (фото: mnogovody.com)

В 2014 году Диброва стала участницей электронного дуэта DVOE.

А после часто появлялась на радио и ТВ - в роли ведущей или продюсера. От утреннего развлекательного шоу на НЛО TV в компании с Дурневым и Женей Галичем до интеллектуальной программы "Час классики" на YouTube-канале Ісландія.

Оля Диброва (фото: mnogovody.com)