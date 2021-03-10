Культова українська співачка заворожила новим відео: це дійсно круто!

"Unreal" - стильний мікс диско, поп-музики і синтвейва. І нова робота Олі вже зібрала масу захоплених відгуків далеко за межами України. Білл Брюстер, Storken, Horse Meat Disco і багато інших розібрали треки Ready in LED для своїх радіошоу і діджей-сетів, а заодно порівняли українку і її пісні з іконою диско-музики Кайлі Міноуг.

Відео "Unreal" - це не просто кліп. Це фантастична новела з єдиним цілісним сюжетом. Щось схоже в останні роки випускали французька співачка і танцівниця Елоїза Летісьє (Christine and the Queens) і американський соул-музикант Sunni Colon.

Дивіться відео Ready in LED "Unreal"

Додамо, що режисером відео став клімпейкер Mitti Misura, який відомий, зокрема, по роботі з групою The Hardkiss над їх хітовими кліпами "Жива" і "Гора".

Хто така Оля Діброва?

Широка аудиторія вперше дізналася про цю дівчину як про нову вокалістку культової української групи Gorchitza у 2012 році. Тоді 20-річна співачка з Херсонської області, випускниця Київського інституту музики ім. Глієра замінила в групі досвідчену Аллу Московку, яка запустила сольний проект Alloise.

Оля Діброва (фото: mnogovody.com)

У 2014 році Діброва стала учасницею електронного дуету DVOE.

А після того часто з'являлася на радіо і ТБ - в ролі ведучої або продюсера. Від ранкового розважального шоу на НЛО TV в компанії з Дурнєвим і Женею Галичем до інтелектуальної програми "Час класики" на YouTube-каналі Ісландія.

Оля Діброва (фото: mnogovody.com)