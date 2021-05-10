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В купальнике и без макияжа: Тина Кароль показала отдых с сыном у океана

Автор: Lite

Популярная певица Тина Кароль, которая мечтает о дочке, улетела на отдых в теплые края вместе с 12-летним сыном Вениамином. В День матери артистка поделилась милым видео с мальчиком на фоне океана.

Соответствующий ролик был опубликован в Instagram-сториз знаменитости.

На видео Тина предстала в черном купальнике и с мокрыми после купания волосами, а на ее лице нет ни капли макияжа. Она счастливо смеется, стоя рядом с сыном, а также нежно целует его в щеку.

Мама с сыном позировали на фоне живописного пейзажа - гор, белого песка и лазурных волн.

Где именно они отдыхают, Кароль предпочла не сообщать. Поклонники предполагают, что это какой-то экзотический остров.

Ролик был опубликован в фан-сообществе Тины и подписчики оставили много умиленных комментариев, а также в очередной раз отметили, как Веня похож на покойного отца Евгения Огира.

  • Без макияжа такая милота
  • Мама красуня. Мудра
  • Мне нравится такая домашняя и спокойная Тина. Вот на сцену она всегда со светящимися глазами выходит, но тут я вижу какое-то умиротворение. Вот здесь, на видео, она реально очень счастлива
  • Класс
  • Как вырос сыночек
  • Папы Женина копия
  • Мамуля
  • Щасливі Разом
  • Милота
  • Будьте счастливы
  • Сын - это спасение и отрада
  • Какой уже взрослый, Тина молодец
  • Как он на папу похож
  • какой Веня большой, хорошего отдыха

Напомним, ранее Тина Кароль показала редкое фото с мамой и братом.

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Новости Украины Тина Карольпевецсын