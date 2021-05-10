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У купальнику і без макіяжу: Тіна Кароль показала відпочинок з сином біля океану

Автор: Lite

Популярна співачка Тіна Кароль, яка мріє про доньку, полетіла на відпочинок у теплі краї разом з 12-річним сином Веніаміном. У День матері артистка поділилася милим відео з хлопчиком на тлі океану.

Відповідний ролик був опублікований в Instagram-сторіз знаменитості.

На відео Тіна постала в чорному купальнику і з мокрим після купання волоссям, а на її обличчі немає ні краплі макіяжу. Вона щасливо сміється, стоячи поруч з сином, а також ніжно цілує його в щоку.

Мама з сином позували на тлі мальовничого пейзажу - гір, білого піску і блакитних хвиль.

Де саме вони відпочивають, Кароль воліла не повідомляти. Шанувальники припускають, що це якийсь екзотичний острів.

Ролик був опублікований у фан-спільноті Тіни і підписники залишили багато розчулених коментарів, а також в черговий раз відзначили, як Веня схожий на покійного батька Євгена Огіра.

  • Без макіяжу така милота
  • Мама красуня. Мудра
  • Мені подобається така домашня і спокійна Тіна. Ось на сцену вона завжди зі світяться очима виходить, але тут я бачу якесь умиротворення. Ось тут, на відео, вона реально дуже щаслива
  • Клас
  • Як виріс синочок
  • Папи Женіна копія
  • Мамуля
  • Щасливі Разом
  • Милота
  • Будьте щасливі
  • Син - це порятунок і відрада
  • Який вже дорослий, Тіна молодець
  • Як він на тата схожий
  • який Веня великий, гарного відпочинку

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль показала рідкісне фото з мамою і братом.

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Новини України Тіна Карольпевецсын