ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В купальнике с откровенным декольте и очках: Слава Каминская посоветовала девушкам, как отпустить прошлое

Новина українською → Понедельник 26 октября 2020 11:45
В купальнике с откровенным декольте и очках: Слава Каминская посоветовала девушкам, как отпустить прошлое Слава Каминская (www.instagram.com/babaslavka/)
Автор: Lite

Певица учит переходить к новому опыту

Слава Каминская любит писать философские посты. Например, певица призналась, что для нее эта осень – особенная, чем заинтриговала поклонников. Слава запостила стильный снимок в осеннем парке и расскала о том, что у нее на душе, закончив послание тем, что, мол, что все будет хорошо.

На этот раз участница группы "НеАнгелы" рассказала, что не стоит держаться за прошлое, нужно его отпускать, освобождать место для нового опыта. Проиллюстрировала свои мысли певица фото из бассейна: Слава сидит в стильных солнечных очках и откровенном купальнике, практически обнажающем грудь.

В купальнике с откровенным декольте и очках: Слава Каминская посоветовала девушкам, как отпустить прошлоеСлава Каминская напоминает: принцев не так уж много (фото: instagram.com/babaslavka/)

"В жизни всё циклично: белое всегда сменяет черное, после дождя обязательно выйдет солнце, а пролитые слезы наверняка просто укрепляют ресницы.
Таков баланс природы: невозможно страдать вечно. Держать или отпустить - сознательный выбор каждого. Но, только по-настоящему отпустив, мы освобождаем место для того, кто уже, в эту минуту, готов сделать нас счастливее.
А он, может, уже и заждался. Так что, девчата, помогите природе с балансом, не затягивайте. Принцев с каждым днём становится всё меньше", - уверена певица.

Фолловеры поблагодарили Каминскую за совет и восхитились ее стильным образом.

Напомним, что недавно Слава рассказала, что она сумела найти общий язык с бывшим мужем Эдгаром Каминским. Певица признает, что инициатором развода выступил бывший супруг, но после расставания он стал мудрее и терпимее.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса НеАнгелы стиль Слава Каминская
Скандалы недели
Скандалы недели
Танцы со звездами: интриги шоу
Танцы со звездами: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
В Минске силовики разогнали митинг студентов
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей В Минске силовики разогнали митинг студентов