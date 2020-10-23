Эта осень - особенная: Слава Каминская сделала откровенное признание

Слава из НеАнгелов уверена, скоро жизнь наладится

Слава Каминская на днях заговорила о воссоединении с бывшим мужем, поклонники пары порадовались, что их кумиры смогли найти общий язык. А в этот раз Слава написала философский пост, что эта осень – особенная, чем заинтриговала поклонников. Певица запостила стильный снимок в осеннем парке и расскала о том, что у нее на душе.

Слава Каминская, как всегда, стильная (фото: instagram.com/babaslavka/)

На фото певица одета в горчично-бежевого цвета костюм трендового покроя. Кроссовки на толстой подошве-"тракторах", кепи и стильная сумка в тон кроссовкам дополнили образ. Ярко накрасив губы и распустив волосы, Слава идет по красивому осеннему парку, видимо, эта атмосфера и натолкнула певицу на размышления о вечном.

"Эта осень какая-то особенная. Не потому что пандемия, миллион новостей, весь хаос в кучу. А потому что, несмотря на всё это, люди адаптировались и научились находить счастье в мелочах, которые упорно не замечали ранее. Осень, осень... К гадалке не ходи, у листьев не спрашивай – скоро всё будет збс", - написала Слава.

"Как же красиво!", "Очень стильная и красивая", "Да, эта осень особенно красива", - написали в комментария фолловеры.

Напомним, что недавно Слава дала совет, как не разочароваться в любимом человеке.