Куртка-оверсайз и расклешенные брюки: Надя Дорофеева показала, как выглядит в обычной жизни

Надя Дорофеева недавно представила дебютную сольную видеработу на песню gorit, которая уже начала бить рекорды чартов, что несказанно радует певицу. Артистка успевает все – снимать клипы, записывать новый музыкальный материл и сниматься в телепередачах.

Так, она показала, как едет на съемки проекта "Танцы со звездами" - без укладки и макияжа и с кофе в руках, обычный "рабочий" день. Надя опубликовала в Instagram снимок в куртке-оверсайз и белых расклешенных брюках. На ногах у звезды кроссовки. Надя весело улыбается в камеру и анонсирует горячее выступление.

"Вернулась в родной павильон. Смотрите сегодня суперфинал @tanci1plus1", - написала Надя.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva/)

Напомним, что ранее Надя Дорофеева радикально изменила цвет волос и превратилась в блондинку. Видимо, Дорофеева решила шагать в новую жизнь полностью обновленной - Надя поделилась снимком, на котором от всем знакомой шатенки не осталось и следа.