Украинские звезды отметили Рождество на фестивале в Карпатах: кутья с бренди и неожиданные дуэты (фото, видео)

Качественная музыка и неожиданные дуэты

В этом году Winter Romantik Fest, организатором которого является Romantik Spa Hotel, прошел в совершенно новом концертном зале на 1000 мест.

"Теперь Карпаты зазвучат по-новому. На Новый год и Рождество мы открыли современный и комфортный концерт-холл с самым современным звуком и светом", – рассказал основатель Winter Romantik Fest Иван Гаврон.

В этом году фестиваль проходил в новом концертном зале (фото: пресс-служба фестиваля)

Отныне здесь будут проходить большие концерты и представления. Концертный холл может работать в режиме конференций и конгрессов – как всеукраинского формата, так и международного.

Но гостей удивляли не только комфортным залом, звезды порадовали также неожиданными дуэтами.

В новом концертном зале артисты дали сольные концерты, а 6 и 7 января прошли большие праздничные программы с участием всех звезд.

Виктор Павлик и Катерина Репяхова (фото: пресс-служба фестиваля)

Так, Олег Собчук спел одну из своих песен с телеведущим Русланом Сеничкиным.

Песня "Легковажна", как оказалось, – одна из любимых композиций телеведущего из репертуара группы СКАЙ.

Многие удивились, узнав, что у ведущего отличный голос.

Ведущие тоже поют! (фото: пресс-служба фестиваля)

Следующим дуэтом стали Тоня Матвиенко и Собчук, для своего выступления они выбрали всеми любимую песню "Добрий вечір тобі".

Кажется, удержаться, чтобы не подпевать, гостям было сложно!

Еще одним сюрпризом стал дуэт Собчука с Арсеном Мирзояном. Певцы исполнили песню "Іграшкова зброя".

Звезды за приготовлением кутьи (фото: пресс-служба фестиваля)

Необычные блюда

По традиции, звездные гости фестиваля соревнуются за звание лучшего кулинара, пытаясь выяснить, у кого самая вкусная кутья. Победителя голосованием выбирают гости, попробовав все четыре вариации блюда.

А выбирать было из чего!

Звезды старались приготовить традиционное блюдо по-особенному вкусно. К тому же, в этом году задание усложнилось тем, что к известным ингредиентам нужно было добавить нетрадиционный элемент.

Так, Ольге Сумской выпало добавить в блюдо кардамон и корицу.

"Ничего страшного, корица не испортит нашу кутью, а только придаст особого шарма", – заверила актриса.

Ольга Сумская, Виталий Борисюк и Анна Борисюк (фото: пресс-служба фестиваля)

Наталье Бучинской выпало добавить в кутью бренди, Руслану Сеничкину и Людмиле Барбир – черного перца, а Тони Матвиенко и Арсену Мирзояну – сушеные вишни.

Руслан Сеничкин и Людмила Барбир (фото: пресс-служба фестиваля)

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян с дочкой (фото: пресс-служба фестиваля)

"Наша кутья в семье всегда была несколько водянистой, несладкой, потому что мы не добавляли мед, компот или сахар, а вот мак нужно было хорошо потереть, чтобы он пустил молочко", – поделилась Матвиенко воспоминаниями из детства.

В нелегкой борьбе за самую вкусную кутью в этом году победила Бучинская.

Наталья Бучинская стала победительницей конкурса (фото: пресс-служба фестиваля)

Наталья Бучинская и Иван Гаврон (фото: пресс-служба фестиваля)

"Наверняка мы победили потому, что наша кутья была не только с бренди, но еще и с любовью. Готовить блюдо на сцене мне помогали гости фестиваля – молодая пара, парень и девушка. Они недавно обручились, может, поэтому наша готовка проходила с таким теплом!" – рассказала Наталья.

Напомним, что программа этно-фестиваля Winter Romantik Fest в Яремче нацелена на развитие украинских традиций и культуры.

Здесь можно не только послушать выступления звезд вживую, но и самому приобщиться к традиционному празднованию Рождества, научиться петь колядки и готовить кутью.