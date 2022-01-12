Українські зірки відзначили Різдво на фестивалі в Карпатах: кутя з бренді і несподівані дуети (фото, відео)

Якісна музика і несподівані дуети

Цього року Winter Romantik Fest, організатором якого є Romantik Spa Hotel, пройшов у абсолютно новому концертному залі на 1000 місць.

"Тепер Карпати зазвучать по-новому. На Новий рік і Різдво ми відкрили сучасний і комфортний концерт-хол з найсучаснішим звуком і світлом", – розповів засновник Winter Romantik Fest Іван Гаврон.

Цього року фестиваль проходив у новому концертному залі (фото: прес-служба фестивалю)

Відтепер тут проходитимуть великі концерти та вистави. Концертний хол може працювати в режимі конференцій і конгресів – як Всеукраїнського формату, так і міжнародного.

Але гостей дивували не тільки комфортним залом, зірки порадували також несподіваними дуетами.

У новому концертному залі артисти дали сольні концерти, а 6 і 7 січня пройшли великі святкові програми за участю всіх зірок.

Віктор Павлік та Катерина Репяхова (фото: прес-служба фестивалю)

Так, Олег Собчук заспівав одну зі своїх пісень з телеведучим Русланом Сенічкіним.

Пісня "Легковажна", як виявилося, – одна з улюблених композицій телеведучого з репертуару групи СКАЙ.

Багато хто здивувався, дізнавшись, що у ведучого відмінний голос.

Ведучі теж співають! (фото: прес-служба фестивалю)

Наступним дуетом стали Тоня Матвієнко та Собчук, для свого виступу вони обрали всіма улюблену пісню "Добрий вечір тобі".

Здається, втриматися, щоб не підспівувати, гостям було складно!

Ще одним сюрпризом став дует Собчука з Арсеном Мірзояном. Співаки виконали пісню "Іграшкова зброя".

Зірки за приготуванням куті (фото: прес-служба фестивалю)

Незвичайні страви

За традицією, зіркові гості фестивалю змагаються за звання кращого кулінара, у кого найсмачніша кутя. Переможця голосуванням обирають гості, спробувавши всі чотири варіації страви.

А вибирати було з чого!

Зірки намагалися приготувати традиційну страву по-особливому смачно. До того ж, цього року завдання ускладнилося тим, що до відомих інгредієнтів потрібно було додати нетрадиційний елемент.

Так, Ользі Сумській випало додати в блюдо кардамон і корицю.

"Нічого страшного, кориця не зіпсує нашу кутю, а тільки додасть особливого шарму", – запевнила актриса.

Ольга Сумська, Віталій Борисюк та Анна Борисюк (фото: прес-служба фестивалю)

Наталії Бучинській випало додати в кутю бренді, Руслану Сенічкіну та Людмилі Барбір – чорного перцю, а Тоні Матвієнко та Арсену Мірзояну – сушені вишні.

Руслан Сенічкін і Людмила Барбір (фото: прес-служба фестивалю)

Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян з донькою (фото: прес-служба фестивалю)

"Наша кутя в родині завжди була дещо водянистою, несолодкою, тому що ми не додавали мед, компот або цукор, а ось мак потрібно було добре потерти, щоб він пустив молочко", – поділилася Матвієнко спогадами з дитинства.

У нелегкій боротьбі за найсмачнішу кутю цього року перемогла Наталія Бучинська.

Наталія Бучинська стала переможницею конкурсу (фото: прес-служба фестивалю)

Наталія Бучинська та Іван Гаврон (фото: прес-служба фестивалю)

"Напевно ми перемогли тому, що наша кутя була не тільки з бренді, але ще і з любов'ю. Готувати страву на сцені мені допомагали гості фестивалю – молода пара, хлопець і дівчина. Вони недавно побралися, може, тому наше готування проходило з таким теплом!", – розповіла Наталя.

Нагадаємо, що програма етно-фестивалю Winter Romantik Fest в Яремче націлена на розвиток українських традицій і культури.

Тут можна не тільки послухати виступи зірок наживо, а й самому долучитися до традиційного святкування Різдва, навчитися співати колядки і готувати кутю.