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Квиткова и Добрынин отметили первый день рождения сына: милые фото

Даша Квиткова и Никита Добрынин с сыном (фото: instagram.com/kvittkova)
Автор: Марина Настевич

Никита Добрынин и Даша Квиткова пока что единственная пара, которая осталась вместе после шоу Холостяк. Более того, они поженились, а год назад стали родителями - 13 июля у супругов родился сын Лев.

В честь праздника родители устроили небольшой праздник и трогательную и милую фотосессию, а снимками поделились на своих страничках в Instagram.

Даша и Никита красиво украсили дом множеством воздушных шариков синего и серебристого цвета. На одном из них в виде звезды была сделана надпись "С днем рождения, Лев".

В этот праздничный день мужская половина семейства нарядилась в одинаковые вышиванки и белые брюки, а мама позировала в белоснежном платье.

Для маленького именинника также испекли маленький тортик, которым он с удовольствием полакомился.

Судя по счастливым улыбкам на лицах всех троих, праздник прошел отлично и они весело провели время.

"Уже целый год нашему лучшему мальчику. Это был самый важный год в нашей жизни. Яна снимала наши роды, и сейчас очень символично, что фото на первый год тоже делает она", - подписала фото Квиткова.

Даша и Никита устроили яркую и нежную фотосессию с именинником Львом (фото: instagram.com/kvittkova)

Также блогер смонтировала короткий ролик, в котором собрала лучшие моменты с сыном за прошедший год.

"Осторожно, видео вызывает слезы. Спасибо, что пережили вместе с нами этот год. Дальше - больше", - написала Даша.

Добрынин также поздравил сыночка в сети и выложил несколько трогательных кадров со Львом.

"Лев стал подарком судьбы, наша мечта, стимул становиться лучше и счастливее. Дети и есть наша страна. И сегодняшний день рождения сына, это повод верить, что радость еще есть и всегда должно оставаться желание жить дальше", - написал Никита.

Добрынин поздравил сына с первым днем рождения (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Напомним, в июне Даша Квиткова уехала из Украины - она увезла сына Льва на море в Хорватию, после чего посетила еще несколько стран Европы вместе с малышом.

Мы также писали, что Виктор Павлик и Екатерина Репяхова отпраздновали первый день рождения сына Михаила и показали милые фото.

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Никита ДобрынинДаша Квиткова