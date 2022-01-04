Lady in red: Каменских похвасталась тонкой талией и длинными ножками в роскошном наряде

Новогодние праздники - отличный повод похвастаться новыми эффектными нарядами. Так явно считает и Настя Каменских - так, певица вместе с мужем Потапом показали роскошные наряды на атмосферных кадрах у елочки.
На этом звезда не остановилась и побаловала поклонников новым праздничным луком в своем Instagram.
Настя позировала на сцене в лучах софитов. Певица предстала перед объективом в облегающем красном вечернем платье. Пикантный разрез на бедре позволяет полюбоваться на длинные стройные ножки звезды - а та еще и игриво подняла одну ногу.
Каменских соединила шикарный аутфит с туфлями-лодочками в тон на высоком каблуке. Из аксессуаров она выбрала массивные сверкающие серьги.
Свои фирменные кудри исполнительница уложила на одну сторону, а также сделала эффектный вечерний макияж.
Настя Каменских показала точеную фигуру в роскошном красном платье (фото: instagram.com/kamenskux)
"Cheers to 2022", - подписала кадр Настя.
Пользователи сети оставили много комментариев под фото, восхищаясь фигурой и красотой артистки.
Напомним, что ранее Настя Каменских призналась, что готовится к отпуску. Вместе с мужем они по традиции летят отдыхать в Мексику.