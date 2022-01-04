Lady in red: Каменских похвасталась тонкой талией и длинными ножками в роскошном наряде

Настя позировала на сцене в лучах софитов. Певица предстала перед объективом в облегающем красном вечернем платье. Пикантный разрез на бедре позволяет полюбоваться на длинные стройные ножки звезды - а та еще и игриво подняла одну ногу.

Каменских соединила шикарный аутфит с туфлями-лодочками в тон на высоком каблуке. Из аксессуаров она выбрала массивные сверкающие серьги.

Свои фирменные кудри исполнительница уложила на одну сторону, а также сделала эффектный вечерний макияж.

Настя Каменских показала точеную фигуру в роскошном красном платье (фото: instagram.com/kamenskux)

"Cheers to 2022", - подписала кадр Настя.

Пользователи сети оставили много комментариев под фото, восхищаясь фигурой и красотой артистки.