Lady in red: Каменських похвалилася тонкою талією і довгими ніжками в розкішному вбранні

Новорічні свята - відмінний привід похвалитися новими ефектними нарядами. Так явно вважає і Настя Каменських - так, співачка разом з чоловіком Потапом показали розкішні вбрання на атмосферних кадрах біля ялинки.
На цьому зірка не зупинилася і побалувала шанувальників новим святковим луком у своєму Instagram.
Настя позувала на сцені в променях софітів. Співачка постала перед об'єктивом в облягаючій червоній вечірній сукні. Пікантний розріз на стегні дозволяє помилуватися на довгі стрункі ніжки зірки - а та ще й грайливо підняла одну ногу.
Каменських поєднала шикарний аутфіт з туфлями-човниками в тон на високих підборах. З аксесуарів вона вибрала масивні блискучі сережки.
Свої фірмові кучері виконавиця поклала на одну сторону, а також зробила ефектний вечірній макіяж.
Настя Каменських показала витончену фігуру в розкішній червоній сукні (фото: instagram.com/kamenskux)
"Cheers to 2022", - підписала кадр Настя.
Користувачі мережі залишили багато коментарів під фото, захоплюючись фігурою і красою артистки.
Нагадаємо, що раніше Настя Каменських зізналася, що готується до відпустки. Разом з чоловіком вони за традицією летять відпочивати в Мексику.