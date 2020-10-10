Лечение на 1000 долларов: Злата Огневич предупредила об опасности популярной процедуры

Певица ошеломила рассказом о неприятных последствиях косметической процедуры

Украинская певица Злата Огневич рассказала, к какой популярной косметической продедуре она сама регулярно прибегает и которую лучше делать как раз с приходом осени. При этом девушка предупредила и о том, где может таиться опасность.

Так, в своем Instagram артистка призналась, что с переездом в Киев открыла для себя лазерную эпиляцию, которая ей помогла поддерживать красоту и которую она регулярно делает и сейчас.

"О чём молчат центры лазерной эпиляции и о чём расскажу Вам Я. Эту тему решила затронуть, так как осень - самое время делать лазерные процедуры, не рискуя заработать пигментацию кожи. Всё началось в далёком детстве, в Крыму. Как бы так помягче сказать... В общем, от недостатка волос я никогда не страдала и постоянно с этим боролась, как могла. В ход шёл даже отвар дурман-травы. И только спустя долгое время, приехав в Киев, я узнала о существовании лазера. Сначала это был диодный лазер и минимальный эффект. А потом ( спасибо супер-врачу ), мне рассказали о существовании александритового лазера. Я нашла прекрасную клинику и до сих пор туда хожу", - поделилась Злата.

При этом, по словам звезды, очень важно выбрать хорошую клинику, иначе можно получить проблемы с кожей. Именно это произошло с ее сестрой, и последствия она лечит до сих пор.

"А теперь- печальная история. Моя любимая сестричка пошла на подобную процедуру в клинику сомнительной репутации, там была какая-то акция на курс... Я предупредила, что лучше не рисковать. Итог: фолликулярный гиперкератоз и лечение, которое уже превысило 1000 у.е. Девчонки, будьте внимательны с этим видом процедур. Идите в хорошую клинику, узнайте всё про лазер, на котором там работают. Если нужной клиники, с хорошим аппаратом в Вашем городе не имеется - найдите время и посетите другой город, где такой аппарат есть. Ведь лазерную эпиляцию можно делать раз в месяц, а то и раз в полтора. Заодно, смена обстановки и небольшое путешествие. Здоровье бесценно", - рассказала Огневич.

Злата Огневич очаровала стильными осенними луками (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Напомним, ранее Злата Огневич предложила свои действенные лайфхаки, как пережить осеннюю хандру.