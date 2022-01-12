Леди Гага, Кристен Стюарт, Кейт Бланшетт и другие претенденты на "Оскар" в стильной фотосессии

"В последний день съемок я сидела на балконе апартаментов в Риме, слушала Дина Мартина, напевающего Mambo Italiano, и у меня изо рта свисала сигарета. Я на 100% была Патрицией. Но я знала, что должна попрощаться с ней: меня повсюду преследовали большие стаи мух, и я действительно начала верить, что это она их послала. Я была готова отпустить ее", – вспоминает Леди Гага о своем персонаже.

Кристен Стюарт призналась, что роль далась ей нелегко. Она напоминала "лихорадочный сон-стихотворение, попытку представить, что чувствовала Диана, когда пыталась определить, кем она является".

Для Кейт Бланшетт съемки в фильме Гильермо дель Торо "Аллея кошмаров" стали ярким пятном на фоне пандемии. "Меня всегда завораживал мир цирка или карнавала, – говорит обладательница "Оскара". – Я видела свою героиню Лилит как извращенный маяк истины. Кто-то, кто смог выведать правду у человека, который не хотел, чтобы правда была раскрыта. Чем больше человек пытается скрыть свою истинную природу, тем больше эти тенденции будут влиять на вашу жизнь".

Актеры в новой фотосессии (фото: instagram.com/wmag)