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Леді Гага, Крістен Стюарт, Кейт Бланшетт та інші претенденти на "Оскар" в стильній фотосесії

Автор: Ольга Турчанікова

W Magazine представив обкладинки "голлівудського" випуску, які прикрасили герої найгучніших кінопрем'єр року. Актори, які завдяки своїм роботам стали учасниками "оскарівської" гонки, знялися в стильній фотосесії.

Серед них – Крістен Стюарт, яка зіграла принцесу Діану у фільмі "Спенсер", Адам Драйвер і Леді Гага, які представили картину "Будинок Гуччі", виконавець головної ролі у "Влада пса" Бенедикт Камбербетч, Джессіка Честейн, Джемма Чан, Дензел Вашингтон, Тільда Свінтон з дочкою Онор та інші.

Для всіх героїв влаштували окрему фотосесію з інтерв'ю, де вони розповіли про зйомки, своє бачення героїв і майбутні проекти.

"В останній день зйомок я сиділа на балконі апартаментів в Римі, слухала Діна Мартіна, що наспівує Mambo Italiano, і у мене з рота звисала сигарета. Я на 100% була Патрицією. Але я знала, що повинна попрощатися з нею: мене всюди переслідували великі зграї мух, і я дійсно почала вірити, що це вона їх послала. Я була готова відпустити її", – згадує Леді Гага про свого персонажа.

Крістен Стюарт зізналася, що роль далася їй нелегко. Вона нагадувала "гарячковий сон-вірш, спробу уявити, що відчувала Діана, коли намагалася визначити, ким вона є".

Для Кейт Бланшетт зйомки у фільмі Гільєрмо дель Торо "Алея кошмарів" стали яскравою плямою на тлі пандемії. "Мене завжди заворожував світ цирку або карнавалу, – говорить володарка "Оскара". – Я бачила свою героїню Ліліт як збочений маяк істини. Хтось, хто зміг вивідати правду у людини, яка не хотіла, щоб правда була розкрита. Чим більше людина намагається приховати свою справжню природу, тим більше ці тенденції будуть впливати на ваше життя".

Актори в новій фотосесії (фото: instagram.com/wmag)

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