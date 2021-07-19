В легинсах и на шпильках: Адель восхитила стройной фигурой в стильном наряде

Адель отправилась на игру "Милуоки" и "Финикса" в финальной серии плей-офф NBA. Артистка оказалась ярой болельщицей и с энтузиазмом поддерживала "Финикс", который, к сожалению, проиграл. Для выхода в свет Адель выбрала наряд, который скрыл ее постройневшую фигуру, но зато подчеркнул желание одеваться стильно.

Девушка красовалась в черных легинсах и топе, а сверху накинула объемное пальто с размытым принтом в виде крупных золотистых цветов. Образ певицы дополнили босоножки на высоких шпильках, черная защитная маска, которую она не снимала даже во время игры, а также крупные серьги-кольца и несколько браслетов. С собой она также прихватила маленькую черную сумочку.

Адель в новом луке (фото: instagram.com/adele)

Адель сделала достаточно яркий макияж, а волосы вытянула и распустила по плечам. Выглядела она отлично, чем невероятно порадовала фолловеров. Девушка, как известно, скинула ранее 45 килограммов. И ей удается и дальше сохранять свою фигуру идеальной.