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В легинсах и на шпильках: Адель восхитила стройной фигурой в стильном наряде

Автор: RBC.UA

33-летняя певица Адель известна своей скрытностью: девушка редко появляется на публике и еще реже постит в Instagram.

На днях она порадовала своих фанатов, буквально засыпав эту популярную сеть кадрами.

Адель отправилась на игру "Милуоки" и "Финикса" в финальной серии плей-офф NBA. Артистка оказалась ярой болельщицей и с энтузиазмом поддерживала "Финикс", который, к сожалению, проиграл. Для выхода в свет Адель выбрала наряд, который скрыл ее постройневшую фигуру, но зато подчеркнул желание одеваться стильно.

Девушка красовалась в черных легинсах и топе, а сверху накинула объемное пальто с размытым принтом в виде крупных золотистых цветов. Образ певицы дополнили босоножки на высоких шпильках, черная защитная маска, которую она не снимала даже во время игры, а также крупные серьги-кольца и несколько браслетов. С собой она также прихватила маленькую черную сумочку.

Адель в новом луке (фото: instagram.com/adele)

Адель сделала достаточно яркий макияж, а волосы вытянула и распустила по плечам. Выглядела она отлично, чем невероятно порадовала фолловеров. Девушка, как известно, скинула ранее 45 килограммов. И ей удается и дальше сохранять свою фигуру идеальной.

Напомним, ранее певице приписывали роман с рэпером Skeptа. Но сама Адель эти слухи опровергла.

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