У легінсах і на шпильках: Адель захопила стрункою фігурою в стильному вбранні

33-річна співачка Адель відома своєю скритністю: дівчина рідко з'являється на публіці і ще рідше постить в Instagram.
Днями вона порадувала своїх фанатів, буквально засипавши цю популярну мережу кадрами.
Адель вирушила на гру "Мілуокі" і "Фінікса" у фінальній серії плей-офф NBA. Артистка виявилася затятою вболівальницею і з ентузіазмом підтримувала "Фінікс", який, на жаль, програв. Для виходу в світ Адель вибрала вбрання, яке приховало її струнку фігуру, але зате підкреслило бажання одягатися стильно.
Дівчина красувалася в чорних легінсах і топі, а зверху накинула об'ємне пальто з розмитим принтом у вигляді великих золотистих квітів. Образ співачки доповнили босоніжки на високих шпильках, чорна захисна маска, яку вона не знімала навіть під час гри, а також великі сережки-кільця і кілька браслетів. З собою вона також прихопила маленьку чорну сумочку.
Адель зробила досить яскравий макіяж, а волосся витягнула і розпустила по плечах. Виглядала вона відмінно, чим неймовірно порадувала фоловерів. Дівчина, як відомо, скинула раніше 45 кілограмів. І їй вдається і далі зберігати свою фігуру ідеальною.
Нагадаємо, раніше співачці приписували роман з репером Skeptа. Але сама Адель ці чутки спростувала.