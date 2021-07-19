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У легінсах і на шпильках: Адель захопила стрункою фігурою в стильному вбранні

Автор: RBC.UA

33-річна співачка Адель відома своєю скритністю: дівчина рідко з'являється на публіці і ще рідше постить в Instagram.

Днями вона порадувала своїх фанатів, буквально засипавши цю популярну мережу кадрами.

Адель вирушила на гру "Мілуокі" і "Фінікса" у фінальній серії плей-офф NBA. Артистка виявилася затятою вболівальницею і з ентузіазмом підтримувала "Фінікс", який, на жаль, програв. Для виходу в світ Адель вибрала вбрання, яке приховало її струнку фігуру, але зате підкреслило бажання одягатися стильно.

Дівчина красувалася в чорних легінсах і топі, а зверху накинула об'ємне пальто з розмитим принтом у вигляді великих золотистих квітів. Образ співачки доповнили босоніжки на високих шпильках, чорна захисна маска, яку вона не знімала навіть під час гри, а також великі сережки-кільця і кілька браслетів. З собою вона також прихопила маленьку чорну сумочку.

Адель в новому луці (фото: instagram.com/adele)

Адель зробила досить яскравий макіяж, а волосся витягнула і розпустила по плечах. Виглядала вона відмінно, чим неймовірно порадувала фоловерів. Дівчина, як відомо, скинула раніше 45 кілограмів. І їй вдається і далі зберігати свою фігуру ідеальною.

Нагадаємо, раніше співачці приписували роман з репером Skeptа. Але сама Адель ці чутки спростувала.

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певецфигураАдель