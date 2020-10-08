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Лекарство от осенней хандры: Вера Брежнева представила макси-сингл "Sestra"

Автор: Марина Настевич

Автор музыки и слов - неизменно Константин Меладзе

Певица Вера Брежнева порадовала своих поклонников сразу в тройном объеме - артистка представила новую песню, при этом впервые ее трек вышел в формате
макси-сингла сразу с двумя альтернативными версиями от разных саунд-
продюсеров. Автор музыки и слов - конечно же, Константин Меладзе.

Брежнева продолжает музыкальные эксперименты, начатые с выходом
альбома “V.” Исполнительница планирует и дальше удивлять своих фанатов.

“Во время перерыва "осел песок", проявилось много инсайтов, которые не
могли не отразиться на творчестве. Мы попробовали почувствовать эту песню с разных сторон и пригласили нескольких саунд-продюсеров. Но в результате получили три уникальных композиции, из которых так и не смогли выбрать лучшую, поэтому и решили порадовать слушателей сразу тремя версиями. Нам интересно будет узнать, какая именно больше понравится публике”, - поделилась Брежнева.

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Песня “Sestra” это мини-рассказ, и в нем сможет узнать себя каждый, кто
проходил через болезненные расставания с любимым человеком. Но
сожалениям и раскаяниям исполнительница предпочитает другое: танцы до
утра в надежной компании - сестры или верной подруги, soul sister, которая все
поймет без лишних слов.

У Веры три родных сестры, готовых в любую минуту еë поддержать, и ей как никому другому известно, насколько важно иметь родственную душу, с которой можно разделить и печаль, и радость.

“Sestra” - эксперимент Веры Брежневой, в котором участвуют все слушатели:
каждый сможет выбрать версию песни по вкусу и исцелиться от осенней
хандры.

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Новости Украины Вера БрежневаКонстантин Меладзе