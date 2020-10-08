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Ліки від осінньої хандри: Віра Брежнєва представила максі-сингл "Sestra"

Автор: Марина Настевич

Автор музики та слів - незмінно Костянтин Меладзе

Співачка Віра Брежнєва порадувала своїх шанувальників відразу в потрійному обсязі - артистка представила нову пісню, при цьому вперше її трек вийшов у форматі максі-синглу відразу з двома альтернативними версіями від різних саунд-
продюсерів. Автор музики та слів - звичайно ж, Костянтин Меладзе.

Брежнєва продовжує музичні експерименти, розпочаті з виходом
альбому "V." Виконавиця планує і далі дивувати своїх фанатів.

“Під час перерви "осів пісок", проявилося багато інсайтів, які не
могли не відбитися на творчості. Ми спробували відчути цю пісню з різних сторін і запросили кількох саунд-продюсерів. Але в результаті отримали три унікальні композиції, з яких так і не змогли вибрати кращу, тому і вирішили порадувати слухачів відразу трьома версіями. Нам цікаво буде дізнатися, яка саме більше сподобається публіці", - поділилася Брежнєва.

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Віра Брежнєва захопила витонченою фігурою в сріблястому боді (фото: прес-служба)

Пісня "Sestra" це міні-розповідь, і в ній зможе впізнати себе кожен, хто
проходив через хворобливі розставання з коханою людиною. Але
жалю і розкаянню виконавиця воліє інше: танці до ранку в надійній компанії - сестри або вірної подруги, soul sister, яка все зрозуміє без зайвих слів.

У Віри три рідні сестри, готових у будь-яку хвилину її підтримати, і їй, як нікому іншому відомо, наскільки важливо мати споріднену душу, з якою можна розділити і печаль, і радість.

"Sestra" - експеримент Віри Брежнєвої, в якому беруть участь всі слухачі:
кожен зможе вибрати версію пісні за смаком і зцілитися від осінньої
нудьги.

Раніше Віра Брежнєва розповіла, чому не захотіла організовувати пишне весілля з Меладзе.

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