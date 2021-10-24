Леонов сделал заявление о состоянии после ДТП, а Власова показала серезные травмы на "Танцах со звездами"

"Я себя, конечно же, себя уже лучше чувствую и, надеюсь, сегодня вы это заметите", - обраился Макс с подписчикам и зрителям самого танцевального шоу страны.

А вот Евгения Власова показала травмы, полученные на репетициях. "Знаю, это не эстетично. Но реалии таковы. И это в наколенниках", - подписал она красноречвое фото.

Евгения показала ссадины после репетиций (фото: instagram.com/eygeniavlasova)