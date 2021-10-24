Леонов зробив заяву про стан після ДТП, а Власова показала серйозні травми на "Танцях з зірками"

"Я себе, конечтно ж, себе вже краще відчуваю і, сподіваюся, сьогодні ви це помітите", - зрадив Макс з передплатникам і глядачам самого танцювального шоу країни.

А ось Євгенія Власова показала травми, отримані на репетиціях. "Знаю, це не естетично. Але реалії такі. І це в наколінниках", - підписав вона красномовне фото.

Євгенія показала садна після репетицій (фото :instagram.com/eygeniavlasova)