Леонов зробив заяву про стан після ДТП, а Власова показала серйозні травми на "Танцях з зірками"

Сьомий прямий ефір "Танців з зірками 2021" ознаменувався травмами відразу декількох учасників. І якщо Артур Логай вийшов з травмою на головний паркет країни, то потрапив у ДТП партнера Євгенії Власової Макса Леонова замінив Олександр Прохоров. До слова, останній відзначав. що інші учасники чомусь моментално побачили в ньому серйозного кокурента.
Втім, Макс вже готовий знову вражати глядачів на" вечорі тріо", і вийти на паркет зі своєю партнеркою і Дмитром Жуком. Так, на сторінці в Instagram він повідомив, що першим приїхав у знімальний павільйон і готовий до репетиції та плідної роботи.
"Я себе, конечтно ж, себе вже краще відчуваю і, сподіваюся, сьогодні ви це помітите", - зрадив Макс з передплатникам і глядачам самого танцювального шоу країни.
А ось Євгенія Власова показала травми, отримані на репетиціях. "Знаю, це не естетично. Але реалії такі. І це в наколінниках", - підписав вона красномовне фото.
Євгенія показала садна після репетицій (фото :instagram.com/eygeniavlasova)
До слова, в аварію потрапила і екс-учасниця і переможниця Танців з зірками Ілона Гвоздьова. Вона також вийде на паркет в несподіваній компанії - MÉLOVIN'А і Єлизавети Русиної. Між ними склалася конфліктна ситуація, але, схоже, спільна справа об'єднала знаменитостей.
Неприємності звалилися і на Дмитра Кадна. Він отримав травму у минулому сьомому ефірі Танців з зірками 2021. Прямо перед виходом на паркет він впав і вдарився об бетон, але все ж вийшов і станцював, хоч, у підсумку, і потрапив в зону ризику.