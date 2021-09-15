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Леся Никитюк в эффектном платье "цвета апероль" устроила фотосессию в уборной

Автор: RBC.UA

Известная телеведущая Леся Никитюк побывала на первой премии National Bloggers Awards, на которой отметили лучших блогеров года, где похвасталась ярким нарядом и соблазнительными формами. Кроме того, звезда устроила несколько необычный фотосет с подругой.

Яркими снимками с мероприятия Леди Ле поделилась в своем Instagram.

Для выхода в свет ведущая выбрала красочный и оригинальный лук - ярко-оранжевое платье с глубоким декольте и длинными рукавами разного кроя, а также некоторым подобием шлейфа сзади. Эффектный аутфит она дополнила туфлями-лодочками на завязках в тон наряду, а из аксессуаров выбрала черную сумочку Balenciaga Hourglass.

Белокурые волосы Никитюк завязала в хвост и уложила челку на две стороны, а также сделала эффектный макияж. Она подчеркнула взгляд черными стрелками, а губы накрасила коричневой помадой.

Леся устроила забавную фотосессию прямо в туалете, принимая соблазнительные позы у зеркала и демонстрируя свою стройную фигуру и длинные ноги во всей красе. Компанию ей составила подруга. Теледива пошутила, что устроила себе такое развлечение, пока остальные с увлечением смотрели итоги премии.

К слову, присутствующий на церемонии известный дизайнер Андре Тан отметил, что платье у Леси "цвета апероля".

Леся Никитюк ошеломила необычной фотосессией в ярко-оранжевом наряде с пикантным декольте (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Фолловеры принялись активно обсуждать образ Никитюк и ее снимки из уборной.

  • Я не тем занимался на премии! Как я мог упустить туалет!
  • Леся, носіть високі підбори, Ваші ніжки в них вогонь
  • Лесичка, ну почему в дамской комнате??? Ты же леди. Не понимаю, в чём кайф фоткаться у фейсомоек!
  • Шикарно, ноги огонь, Леся богиня
  • Поки всі дивляться премію - Леся підкоряє вбиральню
  • Пантера
  • Очень красиво
  • Таких фоток в тебе ще не було, надолужуєш маммєнт
  • Сукня вогонь. А ви ракета бомба
  • Екатерины Кухар в туалете не хватает
  • Шикарна

Ранее мы писали, что Леся Никитюк свела с ума соблазнительными фото в латексном костюме.

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