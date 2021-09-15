Леся Никитюк в эффектном платье "цвета апероль" устроила фотосессию в уборной

Известная телеведущая Леся Никитюк побывала на первой премии National Bloggers Awards, на которой отметили лучших блогеров года, где похвасталась ярким нарядом и соблазнительными формами. Кроме того, звезда устроила несколько необычный фотосет с подругой.
Яркими снимками с мероприятия Леди Ле поделилась в своем Instagram.
Для выхода в свет ведущая выбрала красочный и оригинальный лук - ярко-оранжевое платье с глубоким декольте и длинными рукавами разного кроя, а также некоторым подобием шлейфа сзади. Эффектный аутфит она дополнила туфлями-лодочками на завязках в тон наряду, а из аксессуаров выбрала черную сумочку Balenciaga Hourglass.
Белокурые волосы Никитюк завязала в хвост и уложила челку на две стороны, а также сделала эффектный макияж. Она подчеркнула взгляд черными стрелками, а губы накрасила коричневой помадой.
Леся устроила забавную фотосессию прямо в туалете, принимая соблазнительные позы у зеркала и демонстрируя свою стройную фигуру и длинные ноги во всей красе. Компанию ей составила подруга. Теледива пошутила, что устроила себе такое развлечение, пока остальные с увлечением смотрели итоги премии.
К слову, присутствующий на церемонии известный дизайнер Андре Тан отметил, что платье у Леси "цвета апероля".
Леся Никитюк ошеломила необычной фотосессией в ярко-оранжевом наряде с пикантным декольте (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Фолловеры принялись активно обсуждать образ Никитюк и ее снимки из уборной.
Ранее мы писали, что Леся Никитюк свела с ума соблазнительными фото в латексном костюме.