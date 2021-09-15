Леся Нікітюк в ефектній сукні "кольору апероль" влаштувала фотосесію у вбиральні

Для виходу в світ ведуча вибрала барвистий і оригінальний лук - яскраво-помаранчеве плаття з глибоким декольте і довгими рукавами різного крою, а також деякою подобою шлейфу ззаду. Ефектний аутфіт вона доповнила туфлями-човниками на зав'язках в тон наряду, а з аксесуарів вибрала чорну сумочку Balenciaga Hourglass.

Біляве волосся Нікітюк зав'язала в хвіст і вклала чубок на дві сторони, а також зробила ефектний макіяж. Вона підкреслила погляд чорними стрілками, а губи нафарбувала коричневою помадою.

Леся влаштувала забавну фотосесію прямо в туалеті, приймаючи спокусливі пози біля дзеркала і демонструючи свою струнку фігуру і довгі ноги у всій красі. Компанію їй склала подруга. Теледіва пожартувала, що влаштувала собі таку розвагу, поки Інші із захопленням дивилися підсумки премії.

До слова, присутній на церемонії відомий дизайнер Андре Тан зазначив, що сукня у Лесі "кольору апероль".

Леся Нікітюк приголомшила незвичайною фотосесією в яскраво-помаранчевому вбранні з пікантним декольте (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Фолловери почали активно обговорювати образ Нікітюк і її знімки з вбиральні.