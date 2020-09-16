Леся Никитюк еле поместила округлую грудь в крошечный купальник (фото)

Популярная телеведущая Леся Никитюк сейчас в Турции, где успевает работать и отдыхать. А потому фанаты стройной блондинки ежедневно получают новую порцию горячих фото.

Не так давно 32-летняя звезда показала серию снимков в крошечном купальнике на фоне роскошных морских пейзажей. Девушка щедро делится впечатлениями, а также рассказывает подробности своего досуга.

В последнем выложенном посте в Instagram Леся решила продемонстрировать прелести своего утра в райском местечке. Она взяла в руки чашечку кофе с маршмелоу и обильной пеной и в одном купальнике отправилась его пить на террасу у моря.

Леся выложила короткое видео, в котором так наслаждается напитком, что вымазывает себе лицо.

"Я уже окунулась", - добавила она подпись.

Разумеется, фанатов девушки особенно заинтересовал ее купальник. Крошечный бюстгальтер с пикантным вырезом ярко-розового цвета зрительно выглядел на пару размеров меньше, чем надо. Казалось, грудь Никитюк едва помещается в него.

Купальник Леси Никитюк вызвал восхищение (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Фанаты не оставили его без внимания, засыпав ведущую "Нового канала" вопросами и замечаниями: "Лифчик не мал?", "У вас бюстгальтер порвался", "Что мне твой кофе, я на купальник смотрю", "как будто грудь передавило… Леся, вы себя недооценила", "Где взяли купальник?".

В сториз Леся поспешила ответить всем заинтересованным лицам, в свойственной ей юморной манере.

"Всем стало интересно, что на мне за купальник. Это, девочки, просто находка. Для всех тех, у кого грудь не третьего, не четвертого и не пятого размера, это просто золото. И это без пуш-апа", - рассказала звезда.

Леся Никитюк отдыхает в Турции (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ранее Никитюк засветила упругие ягодицы на жарком фото из Турции.