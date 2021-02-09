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Леся Никитюк в коротком топе похвасталась идеальным прессом и спросила, где продаются лопаты

Автор: Lite

Ведущая Леся Никитюк - на все руки мастерица: надо программу провести - пожалуйста, надо снег разгрести - это тоже можно!

В своем Instagram Леся спросила у фанатов, где можно купить лопату.

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Никитюк запостила снимок в коротком топе от спортивного костюма и, похваставшись идеальным прессом, призналась, что на этом пафос на сегодня закончился.

"На цій пафосній Хмельницькій ноті я йду відгортати сніг. Шановні, а де купити хорошу лопату? "Епіцентр"? "Сільпо"? "Хелен Марлен"?", - поинтересовалась Никитюк.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk/)

Поклонники посоветовали Никитюк купить все "на ринку у Хмельницькому", потому что там "є все". Также были варианты "в діда Петра через дві хати", "на гаражах", но Лесин вариант - в "Хелен Марлен" всем тоже очень понравился.

Напомним, Леся Никитюк взволновала сеть фото с эффектным мужчиной и призналась ему в любви: "Чисти картошку, я выезжаю". Поклонники в шоке: не собралась ли их любимая Леся замуж?

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Новости Украины Леся Никитюкведущая
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