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Леся Нікітюк в короткому топі похвалилася ідеальним пресом і запитала, де продаються лопати

Автор: Lite

Ведуча Леся Нікітюк - на всі руки майстриня: треба провести програму - будь ласка, треба розгребти сніг - це теж можна!

У своєму Instagram Леся запитала у фанатів, де можна купити лопату.

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Нікітюк запостила знімок в короткому топі від спортивного костюма і, похвалившись ідеальним пресом, зізналася, що на цьому пафос на сьогодні закінчився.

"На цій пафосній Хмельницькій ноті я йду відгортати сніг. Шановні, а де купити хорошу лопату? "Епіцентр"? "Сільпо"? "Хелен Марлен"?", - поцікавилася Нікітюк.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk/)

Шанувальники порадили Нікітюк купити все "на ринку у Хмельницькому", тому що там "є все". Також були варіанти "в діда Петра через дві хати", "на гаражах", але Лесин варіант - в "Хелен Марлен" всім теж дуже сподобався.

Нагадаємо, Леся Нікітюк схвилювала мережу фото з ефектним чоловіком і зізналася йому в любові: "Чистить картоплю, я виїжджаю". Шанувальники в шоці: їх улюблена Леся зібралася заміж?

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Новини України Леся Нікітюкведущая
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