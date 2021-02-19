Леся Нікітюк в короткій спідниці позує в спокусливій позі на підлозі: це ідилія

Леся Нікітюк підірвала мережа знімком, на якому вона сидить на підлозі зі своєю собакою Рафіком на підлозі.

Ведуча позує в променях солнечнго світла, спокусливо підігнувши одгу ногу. На ній - короткий жакет, що оголив живіт, і коротка спідниця з завищеною талією.

"Добрий ранок. Хто куняє, як Рафік?", - запитала ведуча.

Шанувальники засипали Никитюк компліментами - як зазвичай, сказавши, що вона найкрасивіша ведуча.

Він дуже важко працює! Йому потрібно 24/7 захищати таку гарну хазяйку, щоб її не вкрали

Прекрасна, чарівна загадкова, красива жінка

Леся ти найкрасивіша! А ноги!

Красуня

Ідилія

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk/