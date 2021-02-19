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Леся Нікітюк в короткій спідниці позує в спокусливій позі на підлозі: це ідилія

Новость на русском → П'ятниця 19 лютого 2021 10:59
Леся Нікітюк в короткій спідниці позує в спокусливій позі на підлозі: це ідилія Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk/)
Автор: Lite

Леся Нікітюк підірвала мережа знімком, на якому вона сидить на підлозі зі своєю собакою Рафіком на підлозі.

Фотот Леся запостила в Instagram.

Ведуча позує в променях солнечнго світла, спокусливо підігнувши одгу ногу. На ній - короткий жакет, що оголив живіт, і коротка спідниця з завищеною талією.

"Добрий ранок. Хто куняє, як Рафік?", - запитала ведуча.

Леся Нікітюк в короткій спідниці позує в спокусливій позі на підлозі: це ідилія

Шанувальники засипали Никитюк компліментами - як зазвичай, сказавши, що вона найкрасивіша ведуча.

  • Він дуже важко працює! Йому потрібно 24/7 захищати таку гарну хазяйку, щоб її не вкрали
  • Прекрасна, чарівна загадкова, красива жінка
  • Леся ти найкрасивіша! А ноги!
  • Красуня
  • Ідилія

Леся Нікітюк в короткій спідниці позує в спокусливій позі на підлозі: це ідилія

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Нагадаємо, шанувальники давно мріють видати Никитюк заміж, а нещодавно ведуча схвилювала мережу знімками з ефектним чоловіком. Шоу "Холостячка" - ні до чого!

Також на День закоханих Никитюк одержала несподівану валентинку, дивіться, від кого.

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