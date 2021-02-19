Леся Нікітюк в короткій спідниці позує в спокусливій позі на підлозі: це ідилія
Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk/)
Леся Нікітюк підірвала мережа знімком, на якому вона сидить на підлозі зі своєю собакою Рафіком на підлозі.
Фотот Леся запостила в Instagram.
Ведуча позує в променях солнечнго світла, спокусливо підігнувши одгу ногу. На ній - короткий жакет, що оголив живіт, і коротка спідниця з завищеною талією.
"Добрий ранок. Хто куняє, як Рафік?", - запитала ведуча.
Шанувальники засипали Никитюк компліментами - як зазвичай, сказавши, що вона найкрасивіша ведуча.
- Він дуже важко працює! Йому потрібно 24/7 захищати таку гарну хазяйку, щоб її не вкрали
- Прекрасна, чарівна загадкова, красива жінка
- Леся ти найкрасивіша! А ноги!
- Красуня
- Ідилія
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk/
Нагадаємо, шанувальники давно мріють видати Никитюк заміж, а нещодавно ведуча схвилювала мережу знімками з ефектним чоловіком. Шоу "Холостячка" - ні до чого!
Також на День закоханих Никитюк одержала несподівану валентинку, дивіться, від кого.