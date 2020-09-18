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Леся Никитюк опозорилась на весь отель во имя любви

Автор: Дмитрий Войналович

Ведущая "Нового канала" Леся Никитюк на отдыхе в Турции поработала свахой

Что только не просят сделать поклонники своих кумиров. И селфи, и автограф, и даже одолжить денег. Но иногда их просьбы весьма экстравагантны. Так, во время отдыха в Турции Лесю Никитюк, которая раззадоривает аппетитными фото из отпуска, попросили помочь сделать предложение руки и сердца. Причем весьма нестандартно.

"Сценарий был таким: пьяная звезда врывается в бунгало и по-хамски выгоняет будущую невесту. Девушка уходит, а за бунгало ее уже ждет парень, стоя на колене", - говорит Леся.

Ведущая шоу "Хто зверху?" и "Le Маршрутка" отыграла свою роль на 12 баллов. Лежала в бунгало и кричала, чтобы ей налили шампанского и увели эту девушку прочь. Никитюк покидать лучшее бунгало не собиралась. Будущая невеста не почувствовала подвоха… и ушла. Когда же увидела парня с цветами и кольцом, то расплакалась. На его предложение она ответила "да".

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Леся Никитюк помогла парню сделать предложение своей любимой (instagram.com/lesia_nikituk)

"А иначе и быть не могло! Что, я зря позорилась на весь отель? Вообще, влюбленная пара - очень красивая. Но если что, свадьбу без задатка я не веду", - смеется Леди Ле.

Ранее мы писали, что обольстительная Леся Никитюк покрасовалась в микробикини.

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Новости Украины Леся Никитюк