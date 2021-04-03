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Леся Никитюк ошарашила неожиданным талантом и показала больше, чем следовало

Автор: Lite

Леся Никитюк недавно прилетела в Украину из жаркого Египта, где сама не скучала и поклонникам не давала заскучать. Помимо фото в бикини, ведущая радовала фанов забавными видео, на которых предстала в неожиданном амплуа оригинального и самобытного гида. У Леди Ле осталось немало неопбликованных кадров на телефоне, которыми она теперь делится с подписчиками.

В Instagram она показала оригинальное фото, на котором взобралась на дерево в откровенном аутфите.

Леся облачилась в черное аласное платье бельевого стиля, удобную розовую толстовку и надела босоножки на маленьком калбучке. Поклонники без труда смогли оценить не только длину ее ног, но и округлые упругие ягодицы – наряд ведущей "подскочил" вверх, показав больше, чем следовало бы.

"Нарешті кінець тижня.. тепер можна і зависнуть", - поделилась своими планами ведущая и как всегда подошла к вопросу с юмором.

Леся побаловала оригинальным фото (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники оценили оригинальное фото Леси и стали оставлять под ним шуточные комментарии и комплименты.

  • Крутое фото
  • Режим коала
  • Просто бомба
  • Хороша Леся как львица на дереве
  • В любом виде - красивая
  • Стриптизерша
  • Нужны длинные ноги, чтоб хорошо висеть
  • Ох, какая красота

Напомним, что ранее Леся Никитюк удивила оригинальным домашним фото и "любимого", котрый всегда встречает дома.

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Новости Украины Леся Никитюк
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