Леся Никитюк ошарашила неожиданным талантом и показала больше, чем следовало

Леся облачилась в черное аласное платье бельевого стиля, удобную розовую толстовку и надела босоножки на маленьком калбучке. Поклонники без труда смогли оценить не только длину ее ног, но и округлые упругие ягодицы – наряд ведущей "подскочил" вверх, показав больше, чем следовало бы.

"Нарешті кінець тижня.. тепер можна і зависнуть", - поделилась своими планами ведущая и как всегда подошла к вопросу с юмором.

Леся побаловала оригинальным фото (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники оценили оригинальное фото Леси и стали оставлять под ним шуточные комментарии и комплименты.